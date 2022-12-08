Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пробки в Москве вечером достигнут 9-10 баллов из-за снегопада и гололедицы

Пробки в Москве вечером достигнут 9-10 баллов из-за снегопада и гололедицы
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в Москве осложнено движение автомобилей, гражданам рекомендуется отложить поездки, сообщает департамент транспорта столицы.

"ЦОДД: вечером ожидаем 9-10 баллов - рекомендуем отложить поездки с 17:00 до 20:00 на более позднее время. В городе идет снег - видимость ограничена. Низкие скорости, мелкие ДТП, гололедица и ремонтные работы также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая дорожная загруженность прогнозируется в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или отложить их на более позднее время. Ситуация, как ожидается, нормализуется после 20:00.

В департаменте рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

Пробки в Москве вечером могут достичь 8-9 баллов из-за снегопада

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Военная операция на Украине

Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет

Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Дизтопливо на АЗС Москвы активно дорожает третью неделю подряд

В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });