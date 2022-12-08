Пробки в Москве вечером достигнут 9-10 баллов из-за снегопада и гололедицы

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в Москве осложнено движение автомобилей, гражданам рекомендуется отложить поездки, сообщает департамент транспорта столицы.

"ЦОДД: вечером ожидаем 9-10 баллов - рекомендуем отложить поездки с 17:00 до 20:00 на более позднее время. В городе идет снег - видимость ограничена. Низкие скорости, мелкие ДТП, гололедица и ремонтные работы также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая дорожная загруженность прогнозируется в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или отложить их на более позднее время. Ситуация, как ожидается, нормализуется после 20:00.

В департаменте рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений.