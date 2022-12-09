Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за гололедицы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к вечеру пятницы пробки на дорогах достигли 8 баллов, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения и призвал водителей отложить поездки до 20 часов, когда трафик будет менее плотным.

"Основная причина — гололедица, плохая видимость. Низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - перечислили чиновники.

Общественный городской транспорт при этом работает штатно, заверили в Дептрансе.

Отмечается, что наиболее затрудненное движение фиксируется по направлению в область на шоссе Энтузиастов, ТТК, Щелковском и Ярославском шоссе, на Садовом кольце и МКАД.

Синоптики с утра субботы ожидают мокрый снег, в этой ситуации также возможно образование гололедицы, продолжили в Детпрансе.

"Плохая видимость на дороге, увеличенный тормозной путь, резкие маневры могут стать причиной аварии, - напомнили в ведомстве и дали ряд советов. - Проверьте наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников. Будьте аккуратны. Могут возникнуть трудности на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах возможно образование гололедицы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения".