Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за гололедицы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к вечеру пятницы пробки на дорогах достигли 8 баллов, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения и призвал водителей отложить поездки до 20 часов, когда трафик будет менее плотным.

"Основная причина — гололедица, плохая видимость. Низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - перечислили чиновники.

Общественный городской транспорт при этом работает штатно, заверили в Дептрансе.

Отмечается, что наиболее затрудненное движение фиксируется по направлению в область на шоссе Энтузиастов, ТТК, Щелковском и Ярославском шоссе, на Садовом кольце и МКАД.

Синоптики с утра субботы ожидают мокрый снег, в этой ситуации также возможно образование гололедицы, продолжили в Детпрансе.

"Плохая видимость на дороге, увеличенный тормозной путь, резкие маневры могут стать причиной аварии, - напомнили в ведомстве и дали ряд советов. - Проверьте наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников. Будьте аккуратны. Могут возникнуть трудности на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах возможно образование гололедицы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения".

Москва Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генерал ФТС задержан в Москве по подозрению в коррупции

Следствие назвало причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" неквалифицированные сварочные работы

По факту пожара в ТЦ "Мега Химки" возбудили уголовное дело

Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Гипермаркет "OBI" горит на Ленинградском шоссе в Химках

Пробки в Москве вечером достигнут 9-10 баллов из-за снегопада и гололедицы

Пробки в Москве вечером достигнут 9-10 баллов из-за снегопада и гололедицы

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

Пробки в Москве вечером могут достичь 8-9 баллов из-за снегопада

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Военная операция на Украине

Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет

Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });