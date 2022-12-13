Власти столицы проверят сообщения об утечке данных "Московской электронной школы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты по информационной безопасности проверяют информацию об утечке персональных данных пользователей сервиса "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Во вторник в телеграм-канале, который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилась информация о том, что в открытый доступ выложена база персональных данных портала "Московская электронная школа". Хакер выложил более 17 млн строк, содержащих ФИО, телефон (3,6 млн уникальных номеров), адрес эл. почты (5,5 млн уникальных адресов), даты рождения и др.

"Утверждается, что файл содержит информацию о московских учителях, школьниках и их родителях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДИТ сообщили, что им известно об этой информации.

"ИБ-специалисты (специалисты по информационной безопасности - ИФ) ДИТ Москвы проверяют опубликованную информацию", - сообщили в пресс-службе департамента во вторник в ответ на запрос агентства.

Московская образовательная платформа МЭШ предоставляет целый спектр образовательных инструментов от электронного дневника до библиотеки.