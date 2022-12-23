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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

"Ситимобил" начал проверку после утечки данных нескольких тысяч водителей такси

"Ситимобил" начал проверку после утечки данных нескольких тысяч водителей такси
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис "Ситимобил" проводит внутреннее расследование в связи с утечкой в открытый доступ персональных данных нескольких тысяч водителей такси, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В пятницу в телеграм-канале, который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилась информация о том, что в открытый доступ попали более 4 тыс. фотографий (в формате JPG) паспортов водителей службы такси "Ситимобил".

"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным", - сообщили в компании в ответ на запрос агентства.

"Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - добавили в "Ситимобил".

Там отметили, что уже сформировали и готовят к отправке "уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законом РФ".

"Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем", - добавили в "Ситимобил".

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Ситимобил
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