Спрос на ипотеку в Москве в ноябре упал за год на 21%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в ноябре 2022 года спрос на ипотеку был на 21% ниже, чем в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Управление в ноябре 2022 года зарегистрировало 8 752 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, в октябре договоров было 9265 (снижение на 5,5%), в ноябре 2021 года - 11 055 (снижение на 20,8%).

По словам руководителя управления Игоря Майданова, снижение связано с высоким спросом в прошлом году. Тогда интерес к ипотеке был вызван окончанием пандемии, льготными условиями и экономикой.

Всего же в Москве с начала года зарегистрировали 97 383 ипотечных договора. Это на 14,6% меньше января-ноября 2021 года.