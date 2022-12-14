Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Спрос на ипотеку в Москве в ноябре упал за год на 21%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в ноябре 2022 года спрос на ипотеку был на 21% ниже, чем в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Управление в ноябре 2022 года зарегистрировало 8 752 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, в октябре договоров было 9265 (снижение на 5,5%), в ноябре 2021 года - 11 055 (снижение на 20,8%).

По словам руководителя управления Игоря Майданова, снижение связано с высоким спросом в прошлом году. Тогда интерес к ипотеке был вызван окончанием пандемии, льготными условиями и экономикой.

Всего же в Москве с начала года зарегистрировали 97 383 ипотечных договора. Это на 14,6% меньше января-ноября 2021 года.

Росреестр Москва Игорь Майданов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

На строительство больниц в Подмосковье и Тверской области выделили свыше 4 млрд руб.

Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 14 см

Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 14 см

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья

В центре Рерихов заявили, что горевшая усадьба Лопухиных принадлежит Музею Востока

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });