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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Объем льготной ипотеки в Москве за 11 месяцев вырос более чем на 7%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В январе-ноябре 2022 года в Москве по программе льготной ипотеки выдали кредиты на 252,5 млрд рублей - на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил через пресс-службу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе сохраняется высокий спрос на программу льготной ипотеки. Несмотря на то, что в октябре объем кредитования снизился на фоне неопределенности и нежелания граждан брать крупные займы на длительный срок, в ноябре показатели вновь стали расти.

Ефимов уточнил, что в ноябре горожане получили кредиты на 35,7 млрд рублей, что на 31% больше, чем в октябре.

"Москва остается лидером среди регионов страны по выдаче льготной ипотеки: на столицу приходится четверть от общего объема предоставленных россиянам по программе кредитов", - отметил заммэра.

В Москве ипотека остается главным драйвером рынка недвижимости, добавили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. По данным аналитической системы bnMap.pro, доля ипотеки в общем объеме сделок на первичном рынке составила 74% в "старой" Москве и 89% в Новой Москве. В преддверии изменения условий программы льготной ипотеки спрос на нее возрастает.

Правительство в середине декабря продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, повысив ставку по кредиту с семи до восьми процентов годовых.

По прогнозу департамента экономической политики и развития города Москвы, благодаря проектному финансированию начатое строительство будет завершено, а план по вводу жилья будет выполнен как в 2022 году, так и в 2023 году, прежде всего за счет существующего задела по реализуемым проектам. В то же время возможно постепенное сокращение застройщиками запуска новых объектов.

Москва Владимир Ефимов
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