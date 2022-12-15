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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Проезд на Большой кольцевой линии метро Москвы можно будет оплатить через СБП

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - После завершения тестирования все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы будут подключены к системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии, цитируя заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, на БКЛ пассажирам будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете, а после завершения тестирования – система быстрых платежей для оплаты смартфоном.

Он добавил, что поездки также можно будет оплачивать "Тройкой", социальной картой или билетом "Единый".

Москва метрополитен БКЛ Большая кольцевая линия
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