Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Турникеты на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро, строительство которой завершено.

"В частности, вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", - сказал Собянин на встрече с Путиным.

По словам Собянина, открытие БКЛ станет "очень серьезным подспорьем" для всего метро и наземного транспорта.

Мэр также сообщил, что в этом году будет завершено благоустройство и осуществится запуск МЦД-3 и МЦД-4 (Московские центральные диаметры).

"Они пользуются огромной популярностью. Это, по сути дела, крупнейший инфраструктурный проект (...) Осенью оба МЦД - МЦД-3 и МЦД-4 - будут запущены. Один из них - это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда - и в сторону Казани. Напрямую проходит через весь город, через центральные вокзалы. А МЦД-4 пройдет через все вокзалы города, за исключением одного. Тоже сложнейший проект, очень важный для города", - сказал Собянин.

Кроме того, он сообщил, что в этом году будет достроена вторая очередь Московского скоростного диаметра и Южная хорда, которая соединит "Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее".

"От Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. Таким образом, у нас, получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений. И это будет базой, основой уличной дорожной сети в Москве, новой основой" - добавил мэр.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, завершение строительства БКЛ - крупнейшего в мире 70-километрового метрокольца с 31-й станцией - существенно снизит нагрузки на другие линии метро. На многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут. Разгрузка Кольцевой линии метро составит до 25%, радиальных линий - до 22%.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году.