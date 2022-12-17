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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В 2023 году москвичи смогут пожениться на Северном речном вокзале

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Провести выездную регистрацию брака на станции московского метро "Маяковская" и на Северном речном вокзале можно будет в 2023 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции "Маяковская", - приводит слова Ликсутова сайт столичной мэрии.

Церемонии бракосочетаний на "Маяковской" проводят вместе с московскими ЗАГСами и только в ночное время, чтобы не мешать пассажирам. "Маяковская" пользуются большой популярностью у молодоженов, в 2022 году брак на этой площадке заключили 19 пар, отметил заммэра.

Также оформить отношения пары смогут и на Северном речном вокзале в один из 16 дней с мая по сентябрь.

Уточняется, что подать заявление на регистрацию брака в необычных местах города можно во Дворце бракосочетания 1 или на портале госуслуг.

Москва
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