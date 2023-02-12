На станции "Маяковская" прошли первые церемонии бракосочетания в 2023 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На станции метро "Маяковская" прошли первые в 2023 году регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", сообщила в воскресенье заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня ночью мы провели под сводами "Маяковской" первые три церемонии в этом году. Всего же на этой станции было создано уже 25 новых семей. В этом году заключить брак тут смогут более 20 пар, прием заявлений еще открыт", - рассказала она журналистам.

Открытие торжественных церемоний на станции "Маяковская" состоялось в третий раз. Проект по выездной регистрации брака на локациях Московского транспорта успешно реализуется с 2021 года.

По словам Раковой, столичным молодоженам доступно около 200 различных локаций для регистрации брака. "Одна из самых экзотичных - это ночная платформа станции метро "Маяковская". Мы проводим на ней регистрации брака уже третий год, и видим интерес молодоженов к такому формату", - отметила она.

Регистрации брака проходят в ночное время, с 2:30 до 4:00, чтобы не мешать пассажирам. Станция "Маяковская" в это время предоставлена только молодоженам и их гостям.

На выбор для молодоженов доступно более 30 различных выездных площадок. Подать заявление о заключении брака на одной из них можно лично во Дворце бракосочетания 1. Выбрать площадку пары могут на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья".