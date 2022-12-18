Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются из-за непогоды

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пригородные пассажирские поезда Октябрьской железной дороги на Ленинградском направлении следуют с задержкой в 15 минут, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Сегодня, 18 декабря, по причине неблагоприятных погодных условий задерживается отправление ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении.

Сотрудники железной дороги прикладывают максимальные усилия для скорейшего устранения последствий обильных снегопадов, отмечается в сообщении.

Москва Октябрьская железная дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });