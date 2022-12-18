Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются из-за непогоды
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пригородные пассажирские поезда Октябрьской железной дороги на Ленинградском направлении следуют с задержкой в 15 минут, сообщает департамент транспорта Москвы.
"Сегодня, 18 декабря, по причине неблагоприятных погодных условий задерживается отправление ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении.
Сотрудники железной дороги прикладывают максимальные усилия для скорейшего устранения последствий обильных снегопадов, отмечается в сообщении.