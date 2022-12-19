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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На Москву с начала декабря выпало 2,5 месячных нормы снега, а за сутки 18 декабря прирост снежного покрова составил 25 см - больше 60% месячной нормы, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Городские службы продолжают убирать снег. В ночь на понедельник и ранним утром снегоуборочные машины дважды провели прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

С воскресенья городские власти мобилизовали для уборки снега дополнительных людей и технику, сообщил через пресс-службу заммэра столицы Петр Бирюков.

"Были привлечены дополнительно 40 тысяч человек, всего работало порядка 120 тысяч, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, большое количество мотоблоков, чтобы город жил, работал в штатном режиме. Работы продолжаются круглосуточно. В уборке столицы от снега в том числе задействованы ресурсы инженерных компаний города", - добавил он.

Москва Петр Бирюков
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