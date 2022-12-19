Вечерние пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пробки в Москве достигли 8 баллов, жителям столицы рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщает департамент транспорта Москвы.

"ЦОДД: на дорогах 8 баллов – рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.

Пресс-служба дептранса рекомендует отказаться от поездок на личном автомобиле или отложить поездки на более позднее время.