Гололедица стала причиной утренних пробок в Москве в четверг

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с вечера среды продолжается дождь со снегом, утром в четверг в городе пасмурно и скользко, к 8:45 пробки на дорогах составляли 6 баллов, сообщил Центр организации дорожного движения через телеграм-канал Департамента транспорта.

"Изменение погоды, плохая видимость, снижение общей скорости из-за гололеда, резкие маневры могут стать причиной аварии", - предупредили в ЦОДД.

Движение утром затруднено по направлению в центр города на Ярославском и Дмитровском шоссе и на Волгоградском проспекте. Также есть пробки на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Вечерний час пик в четверг, как ожидается, начнется раньше обычного "в связи с предновогодними праздниками", говорится в сообщении. Эксперты ожидают к вечеру пробки в 9 баллов, как и в среду, наибольшие затруднения прогнозируются в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, на вылетных магистралях по направлению в область.