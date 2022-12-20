В Москве не будет высотных фейерверков в новогоднюю ночь

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Высотные фейерверки в новогоднюю ночь в Москве не предусмотрены, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС Александр Бобров журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что "запуск фейерверков в городе разрешается только в определенное время - это с 7 до 23 часов". "Здесь речь идет уже о законе "О тишине". За нарушение требований законом предусмотрена административная ответственность", - добавил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС.

В пресс-службе столичного главка "Интерфаксу" пояснили, что зачастую специалисты учитывают звуковую составляющую пиротехнических изделий.

В 2002 году был принят закон города Москвы от 12.07.2002 № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве". Он дополняет Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". На сегодняшний день это два основных документа, регламентирующих тишину в Москве.