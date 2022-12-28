Свыше 7 тыс. человек будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь в Москве

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Охрану общественного порядка в Новый год в Москве будут обеспечивать 7,1 тысячи человек, в остальные дни каникул - около 1,5 тысяч, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю ночь планируется задействовать более 7,1 тысячи человек, в их числе: 3500 сотрудников полиции, 3300 представителей Росгвардии, а также более 300 работников частных охранных организаций", - сообщили в департаменте в среду.

В остальные дни новогодних каникул службу будут нести около 1,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

"Для контроля оперативной обстановки, координации действий сил и средств на период подготовки и проведения празднования Нового года и Рождества Христова будет функционировать временный Оперативный штаб ГУ МВД России по г. Москве", - уточнили в департаменте.