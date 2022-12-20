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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В Москве утроилось число обращений по замене военной службы на альтернативную гражданскую

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Количество обращений к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой по вопросам перехода на альтернативную гражданскую службу (АГС) в этом году выросло с 30 до более чем 100.

"Много ли к нам обращаются по замене обычной воинской службы на альтернативную гражданскую службу? Очень много, особенно в этом году. Если обычно было количество таких обращений 30-35 человек в зависимости от года, то в этом году это количество перевалило за сотню", - сказала Потяева в ходе пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

По словам омбудсмена, с таким вопросом к ней обратились "коллеги с федерального уровня ФСИН" при обсуждении необходимости внедрения в следственных изоляторах позиции соцработника, помогающего попавшим в СИЗО инвалидам, испытывающих сложности в самообслуживании. Она отметила, что во ФСИН видят проблему с затратами на введение новой штатной единицы, однако для их заполнения можно было бы привлекать граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу.

"Может быть, расширить нужно в законодательном плане. Мы над этим будем работать в 2023 году, чтобы альтернативную гражданскую службу можно было проходить в следственных изоляторах по оказанию помощи людям с инвалидностью и которые не могут помочь себе в самообслуживании", - сказала Потяева.

По ее словам, москвичи проходят альтернативную гражданскую службу в основном в психиатрических больницах системы здравоохранения и психоневрологических интернатах департамента труда и соцзащиты.

Москва Татьяна Потяева
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