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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Московский омбудсмен отметила большое количество арестованных "за наркотики"

Она не исключает появления проблемы алкоголизма среди вернувшихся с СВО

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В СИЗО Москвы значительное количество арестованных проходят по статье 228 УК о незаконном обороте наркотиков, сообщила на итоговой пресс-конференции уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"К моему великому сожалению, когда я веду личный прием в следственных изоляторах, каждый второй, кто приходит ко мне на личный прием с разными темами - по здоровью, жалобы на адвокатов, жалобы на следственные органы, - но статья, по которой находится человек в изоляторе - 228я. Разные части - о потреблении, распространении, распространении в особо крупном размере", - сказала она и добавила, что эта проблема наблюдается и в женских СИЗО.

"Женщины, которые в следственном изоляторе №6 у нас находятся - практически каждая вторая - 228я статья, женщины с детьми. Это тема очень важная, она у нас не так публично обсуждается, но стоит прийти в следственный изолятор и понимаешь, какая это проблема", - продолжила омбудсмен.

Вместе с проблемой наркотической зависимости в Москве в ближайшее время может стать актуальной проблема предотвращения алкоголизма среди людей, возвращающихся из зоны проведения специальной военной операции.

"Тема не только наркотиков, но и тема алкоголизма становится тоже достаточно актуальной, особенно сейчас, я думаю, когда будут возвращаться раненые с фронта, травмированные психологически люди. Эта тема, предупреждение алкоголизма и работы в этом направлении должна быть в поле зрения всех уполномоченных по правам человека во всех субъектах Российской Федерации. Москва, само собой, над этим будем работать", - сказала Потяева.

На этой же пресс-конференции она отметила, что в 2022 году переполненность городских ИЗО выросла с 11% до 22,6%.

Москва Татьяна Потяева СВО
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