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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Пробки в Москве достигли восьми баллов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пробки в столице днем достигли семи баллов, к вечеру вторника ожидаются девятибалльные заторы на дорогах, сообщает департамент транспорта Москвы; по данным сервиса "Яндекс Карты" на 14:38 вторника, пробки уже достигли восьми баллов.

"ЦОДД: движение на 13:45 оценивается в 7 баллов - рекомендуем воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент затруднения на дорогах фиксируются в центре Москвы, на ТТК в обе стороны в районе Автозаводского моста, на МКАД в районе Липецкой улицы и улицы Верхние Поля.

"Вечером ожидаем до 9 баллов. Затруднено движение будет в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область", - сообщает пресс-служба департамента.

По данным департамента, основная причина загруженности - увеличение количества поездок из-за подготовки к новогодним праздникам и ограничения движения в местах проведения ремонтных работ.

Москва
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