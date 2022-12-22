В Москве на Профсоюзной улице построят треугольный дом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В московском районе Академический построят треугольный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу Профсоюзная улица, дом 2/22, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Над проектом "Level Академическая" площадью 24 055 кв.м и в 19 этажей работает архитектурное бюро UNK architects.

Под ЖК выделили небольшую территорию (рядом со станцией метро "Академическая"), поэтому двор будет расположен на стилобате дома.

Здание отделают клинкерным кирпичом, алюминиевыми панелями и проведут панорамное остекление, уточнил через пресс-службу главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. На двух подземных этажах будут нежилые и технические помещения: парковка и кладовые жильцов. На первом этаже разместятся магазины и рестораны.