Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В Москве на Профсоюзной улице построят треугольный дом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В московском районе Академический построят треугольный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу Профсоюзная улица, дом 2/22, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Над проектом "Level Академическая" площадью 24 055 кв.м и в 19 этажей работает архитектурное бюро UNK architects.

Под ЖК выделили небольшую территорию (рядом со станцией метро "Академическая"), поэтому двор будет расположен на стилобате дома.

Здание отделают клинкерным кирпичом, алюминиевыми панелями и проведут панорамное остекление, уточнил через пресс-службу главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. На двух подземных этажах будут нежилые и технические помещения: парковка и кладовые жильцов. На первом этаже разместятся магазины и рестораны.

Москва Москомархитектура Академическая Сергей Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гололедица стала причиной утренних пробок в Москве в четверг

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются вечером в Москве

Нагрузка на поликлиники Москвы осенью превысила ковидный пик начала года

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });