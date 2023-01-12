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На западе Москвы построят бизнес-центр в виде кубиков льда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве утвердили архитектурно-градостроительное решение нового бизнес-центра в виде кубиков льда на улице Свиридова, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Комплекс построят на пересечении Рублевского и Кутузовского проспектов.

"Мы стремимся к тому, чтобы в Москве появлялось как можно больше знаковых архитектурных проектов, которые при этом были бы максимально функциональными. Бизнес-центр на улице Свиридова - нетипичный объект, в основе которого яркий зигзагообразный конструктив, завернутый в стеклянную оболочку. Визуально корпуса-близнецы напоминает прозрачные ледяные кубы. Территория бизнес-центра будет открытой для горожан, например, здесь откроется кафе с летней верандой со столиками", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рядом обустроят два амфитеатра для отдыха, зону воркаута, прогулочные аллеи.

Крыша здания будет эксплуатируемой, с озеленением и панорамными видами с высоты 10 этажа. Эта зона для отдыха и работы на свежем воздухе будет приватной для арендаторов. На первых этажах здания разместят кофейню, аптеку, магазин цветов и другие сервисы.

"Зигзаобразная форма сама по себе работает как скульптурная композиция. Но при этом она "прикрыта" стеклом, что делает образ здания полупрозрачным и эфемерным. (...) Стекло - уникальный материал, который способен передавать, поглощать и отражать свет. За счет этих качеств объект органично впишется в существующую среду района", - считает главный архитектор бюро IND architects Максим Чиркин.

Коммерческие помещения на первом этаже оборудованы витражными окнами, высота потолков - 5,4 м. Просторное лобби с естественным светом разделено на функциональные зоны: стойку-ресепшн, комфортный лаунж для общения, уютные места ожидания для гостей комплекса, а также кофе-поинт и банкоматы. Для удобства арендаторов офисы будут сдаваться в состоянии shell and core.

В проекте в обоих корпусах предусмотрены охраняемые подземные паркинги. Въезд и выезд на подземную парковку оборудуют автоматическими воротами. На территории также планируется наземный паркинг.

Москва Сергей Кузнецов Москомархитектура IND architects Максим Чиркин
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