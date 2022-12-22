Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 8-балльные пробки, жителям столицы рекомендуется воспользоваться городским транспортом, сообщается в четверг в телеграм-канале департамента транспорта.

"ЦОДД: в городе 8 баллов - рекомендуем отказаться от автомобиля и воспользоваться в вечерний час пик городским транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Дептранс предупреждает, что движение будет оставаться плотным до конца дня из-за роста количества поездок, низкой скорости из-за гололедицы и мелких ДТП.

"Вечерний час пик начнется раньше обычного. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров", - говорится в сообщении.