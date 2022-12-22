Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 8-балльные пробки, жителям столицы рекомендуется воспользоваться городским транспортом, сообщается в четверг в телеграм-канале департамента транспорта.

"ЦОДД: в городе 8 баллов - рекомендуем отказаться от автомобиля и воспользоваться в вечерний час пик городским транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Дептранс предупреждает, что движение будет оставаться плотным до конца дня из-за роста количества поездок, низкой скорости из-за гололедицы и мелких ДТП.

"Вечерний час пик начнется раньше обычного. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров", - говорится в сообщении.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гололедица стала причиной утренних пробок в Москве в четверг

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются вечером в Москве

Нагрузка на поликлиники Москвы осенью превысила ковидный пик начала года

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });