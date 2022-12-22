В Москве в 2023 году запустят около 30 новых электробусных маршрутов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Около 30 новых электробусных маршрутов планируется запустить в Москве в следующем году, власти столицы закупят около тысячи новых электробусов. Об этом сообщил телеграм-канал департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2023 и 2024 годах в столицу поступит около 1000 улучшенных электробусов, поэтому в планах запустить еще порядка 30 электробусных маршрутов в следующем году, что позволит улучшить экологию города и сделать поездки пассажиров еще комфортнее", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у новых электробусов в два раза больше ёмкость батареи. В салоне будет электроотопитель, а также адаптивное освещение, которое меняется от холодного к теплому в течение дня.