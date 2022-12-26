Москва в 2023 году получит 500 новых электробусов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас по Москве ездят больше тысячи электробусов, в 2023 году город должен получить еще 500, сообщил на пресс-конференции руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он также отметил, что в городе удалось снизить уровень загрязнения воздуха благодаря политики мэрии.

С января грузовой транспорт максимальной массой более 3,5 тонны получает пропуска для въезда в пределы МКАД не только днем, но и ночью, что позволяет лучше контролировать соблюдение экологических требований к грузовикам, напомнил он.

Также Кульбачевский отметил меры по стимулированию развития легкового электротранспорта. Для этого утверждены повышенные (в два раза в сравнении с транспортом на двигателе внутреннего сгорания) субсидии операторам такси и каршеринга для покупки электромобилей.

К концу 2022 года в городе установили около 130 станций зарядки электромобилей, запустили сборку электромобилей на заводе "Москвич". Кроме того, планируется заключение офсетных контрактов для организации на территории города производства аккумуляторов для электротранспорта. За 11 месяцев 2022 года в Москве электромобили использовали зарядную инфраструктуру около 70 тысяч раз - это в 13 раз больше, чем за весь 2021 год.

Говоря о постепенном снижении загрязнения воздуха в столице Кульбачевский отметил, что эта тенденция наблюдается последнее десятилетие.

По предварительным данным, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов, а по сравнению с 2021 годом снизятся концентрации диоксида серы, оксида углерода, сообщил глава департамента.

По словам Кульбачевского, сохраняется тенденция снижения приоритетных для контроля взвешенных частиц РМ2,5. Несмотря на наблюдавшийся занос воздушных масс с территорий природных пожаров в августе текущего года, среднегодовые концентрации взвешенных частиц ниже, чем в прошлом году на всей территории Москвы.

Кроме того, по его словам, в долгосрочной динамике в Москве с 2010 года отмечены существенные успехи: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60%, загрязнение воздуха в среднем снизилось в два раза.

"Этого удалось достичь благодаря реализации городом программ, направленных на улучшение экологической обстановки, - это и планомерная политика в области экологизации и модернизации коммунального и энергетического комплекса, промышленных предприятий, кардинальный пересмотр транспортной политики. Принятые правительством Москвы программы каждый год дают совокупный результат", - отметил он.