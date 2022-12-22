СБП заработает в наземном общественном транспорте Москвы в 2023 году для оплаты проезда

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти столицы планируют внедрение системы быстрых платежей (СБП) в наземном общественном транспорте города в первой половине следующего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В первой половине следующего года и в наземном транспорте столицы можно будет оплачивать проезд с помощью смартфона - там тоже заработает Система быстрых платежей", - сказал Ликсутов журналистам.

Он добавил, что в следующем году появится возможность внедрить привязку к биометрии социальных карт, в том числе обучающихся.

"Летом следующего года пассажиры городского транспорта смогут активировать удаленное пополнение "Тройки" прямо на турникете метро. Не нужно будет больше подходить к "желтым терминалам" и прикладывать карту к "ридеру", - отметил заммэра.

Также Ликсутов добавил, что в первой половине следующего года появится виртуальная "Тройка" на базе отечественных технологий.