В московском метро на турникетах протестируют СБП

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве будут тестировать Систему быстрых платежей (СБП) на турникетах метро, для этого наберут 50 желающих, сообщил "Интерфаксу" заммэра города Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем внедрять российский цифровой сервис оплаты - Систему быстрых платежей - в городском транспорте. Теперь начинаем тестирование с пассажирами на турникетах метро. Подобные тесты всегда показывают хорошие результаты и позволяют нам понять, что можно еще улучшить", - сказал он.

Тестирование позволит выявить возможные проблемы и оперативно их устранить, добавил Ликсутов.

Для испытания СБП сначала наберут 50 человек, позднее привлекут дополнительных тестировщиков, уточнили в пресс-службе Департамента транспорта.