Ледяной дождь и мокрый снег сохранятся в Москве в ближайшие дни

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия сохраняются в столичном регионе, городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"Во время последних снегопадов выпало в общей сложности около 30 см снега, для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Спустя трое суток город практически очищен от снега (...)", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий.

"Ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон", - добавил Бирюков.

Власти Москвы просят водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники.