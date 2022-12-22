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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прирост осадков в Москве за последние 24 часа, по предварительным оценкам, составил 11 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадки", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 18:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

По оценкам синоптиков, с начала декабря в столице выпало около 90 мм осадков – порядка 160% месячной нормы декабря (56 мм).

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме.

"Ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон", - отметил заммэра.

Москва
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