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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Задымление в больнице в Зеленограде случилось из-за замыкания

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В больнице имени Кончаловского в Зеленограде произошел не пожар, а задымление, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Москве.

"Произошло короткое задымление без последующего загорания. Обстановка спокойная", - сказали собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало. Из здания эвакуировали 129 сотрудников.

"Административный корпус работает в штатном режиме. Персонал возвращен на рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Ранее в управлении сообщили, что получили сигнал о пожаре в этой больнице.

Зеленоград МЧС Москва Больница Кончаловского
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