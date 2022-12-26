Задымление в больнице в Зеленограде случилось из-за замыкания
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В больнице имени Кончаловского в Зеленограде произошел не пожар, а задымление, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Москве.
"Произошло короткое задымление без последующего загорания. Обстановка спокойная", - сказали собеседник агентства.
Сведений о пострадавших не поступало. Из здания эвакуировали 129 сотрудников.
"Административный корпус работает в штатном режиме. Персонал возвращен на рабочие места", - отметили в пресс-службе.
Ранее в управлении сообщили, что получили сигнал о пожаре в этой больнице.