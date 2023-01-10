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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Москве из горящего автосервиса эвакуированы 233 человека

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На севере Москвы загорелся склад, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. 233 человека покинули горящее здание до прибытия пожарных.

Пожар случился по адресу улица Добролюбова, дом 1. По предварительным данным МЧС, в здании находится автосервис.

Информации о пострадавших у пресс-службы нет.

Вскоре в управлении уточнили, что площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Огонь тушат 136 человек и 48 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета.

Москва МЧС
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