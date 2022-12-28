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Агрегаторов такси попросили не поднимать цены на поездки по Москве в праздничные дни

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы обратился к таксомоторным компаниям столицы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом и во время новогодних каникул, сообщает ведомство в среду.

"Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены", - сказал глава департамента Максим Ликсутов.

Он добавил, что услуга такси должна, прежде всего, всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей.

Москва Максим Ликсутов
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