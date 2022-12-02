На ряде участков в районе Тверской улицы ограничат движение из-за подготовки к Новому году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Частичное ограничение движения автомобилей ожидается в районе Тверской улицы с 3 декабря из-за подготовки города к Новому году, сообщает столичный департамент транспорта.

"В связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению будут недоступны для проезда транспорта 1-2 полосы в зависимости от участка в районе Тверской улицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждую ночь с 00:01 до 06:00 в период с 3 по 11 декабря будут ограничения движения на Тверской улице в районе пересечения с Камергерским переулком при движении в сторону области, на улице Петровка в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост и на Тверской улице от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом.

Также ожидаются ограничения на Тверской улице в районе д. 9 по направлению в центр, в Газетном переулке от д. 17, стр. 2 до д. 9 по Тверской улице и на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера в сторону центра.

В дептрансе добавили, что каждую ночь с 00:01 до 06:00 в период с 3 декабря по 12 декабря будет ограничено движение на Моховой улице напротив д. 15/1 при движении в сторону Тверской улицы.