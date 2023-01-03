Москвичей предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения: выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях", - сказал он.

Бирюков уточнил, что время приезда коммунальщиков обязательно согласовывается. "Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это - мошенники", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.

"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - пояснил заммэра.

Бирюков напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Как добавил заммэра, уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.