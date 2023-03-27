Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подготовленный Минстроем законопроект о контроле за внутриквартирным и внутридомовым газовым оборудованием внесут в правительство до 15 мая, пообещала и. о. директора департамента развития ЖКХ ведомства Оксана Попова.

Она сообщила об этом на совещании в Совете Федерации о контроле за безопасным использованием газового оборудования в жилых домах.

"Министерством строительства на сегодняшний день разработано внесение изменений в пять нормативных актов. (...) Мы готовим один нормативный акт, который должны внести в правительство до 15 мая. Времени осталось очень мало", - сказала Попова.

По ее словам, Минстрой уже обсудил необходимые изменения с сообществом и организациями, осуществляющими поставку газа и эксплуатацию газового оборудования. Изменений предлагается много.

Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день министерство готово внести изменения в постановление в части определения стоимости и разработки методики. В постановлении учли, что обозначает термин "специализированная организация". Также в документе прописаны требования к этой организации.

Присутствовавшие на совещании эксперты отметили, что непонятно, как подтвердить выполнение обслуживание газового оборудования. Попова пояснила, что устанавливаются определенные критерии и форма договора для обслуживающих организаций. Также она добавила, что УК тоже должна отслеживать эту работу.

Депутат Госдумы Оксана Фадина предложила при обсуждении законопроекта и его доработке более внимательно подойти к требованиям для тех организаций, которые будут ремонтировать газовое оборудование.

Зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин призвал усилить контроль за перепланировкой в многоквартирных домах, когда собственник переносит газопроводы, перекрывает дымовые и вентиляционные каналы. По его мнению, ужесточение такого контроля позволит снизить число аварий с газовым оборудованием.

Сенатор также предложил обсудить введение на региональном уровне порядка оперативного взаимодействия жилищных инспекций с управляющими организациями, органами социальной защиты и органами внутренних дел по выявлению, действия которых могут привести к авариям. По мнению Кузьмина, следует рассмотреть возможность финансирования замены устаревшего газового оборудования отдельным категориям граждан.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявлял, что необходимость ужесточать правила обусловлена количеством происшествий с взрывом газа в жилых домах. Тогда он указал. что 70% происшествий связаны с ненадлежащим состоянием внутридомового и внутриквартирного оборудования,14% - проблемами с вентиляцией, 10% - самовольной газификацией, 6% инцидентов происходят по другим причинам.

При этом сейчас нет единой организации, которая отвечала бы за состояние внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования.

"В одном доме может быть сколько квартир, столько и обслуживающих организаций", - говорил Файзуллин.