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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

МЧС сообщило о возможном ледяном дожде в Москве

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о ледяном дожде и гололедице во вторник.

"В период с 13:00 часов с сохранением до конца суток 03 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Ранее телеграм-канал комплекса городского хозяйства сообщил, что прирост снега в Москве за ночь составил до 3-4 см. Отмечалось, что снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +3-4°С, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок.

Москва
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