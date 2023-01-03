МЧС сообщило о возможном ледяном дожде в Москве

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о ледяном дожде и гололедице во вторник.

"В период с 13:00 часов с сохранением до конца суток 03 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Ранее телеграм-канал комплекса городского хозяйства сообщил, что прирост снега в Москве за ночь составил до 3-4 см. Отмечалось, что снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +3-4°С, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок.