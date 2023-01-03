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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Москвичей предупредили о снегопаде до утра 4 января

Москвичей предупредили о снегопаде до утра 4 января
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прирост снега в Москве за ночь составил до 3-4 см, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"Снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +3-4°С, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок", - говорится в сообщении.

В мэрии сказали, что колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями будут способствовать образованию гололедицы.

Отмечается, что городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада.

В комплексе городского хозяйства заявили, что повсеместно проводятся мероприятия по очистке от снега дворов и парков. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что высота снежного покрова на опорной метеостанции (ВДНХ) составила 25 см, в центре города (Балчуг) - 19 см.

Москва
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