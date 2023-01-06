Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве

Фото: Екатерина Ветохина/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Воздух на главной метеостанции Москвы (ВДНХ) к 6:00 пятницы остыл до минус 22 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве. Предыдущий минимум температуры был отмечен 1 декабря - минус 13,8 градуса", - напомнил представитель метеобюро.

Он подчеркнул, что первая пятидневка января была на 5 градусов теплее климатической нормы.

"1 января в Москве стало самым теплым за 144 года метеонаблюдений, а 2 января в городе были зафиксированы аномальные плюс 6,2 градуса", - добавили в метеобюро.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что с 6 января москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века с ночными температурами до минус 26 градусов.

По данным на сайте метеоучреждения, в рождественскую ночь в Москве подморозит до минус 26 градусов. В последующие три ночи ожидаются температуры в интервале от 21 до 25 градусов ниже нуля.

Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое пока действует до 21:00 7 января.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков накануне резкого похолодания пообещал, что батареи в жилых домах города из-за аномальных морозов к вечеру 5 января разогреют до максимума. Температура теплоносителя в таких случаях достигает 130 градусов.