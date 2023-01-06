Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Заметное повышение температуры до -4 - -9 градусов после сильных морозов ожидается в Москве и Московской области с четверга, самыми холодным днем станет 7 января, когда днем будет от -20 до -25 градусов мороза, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только в четверг температура заметно повысится, и уже будет ночью -8 - -13 градусов, а днем -4 - -9. Но и в этом случае температура будет ниже нормы на 3 градуса. И дальнейшее такое повышение 13 января, когда будет примерно такой же температурный фон: ночью около -8 - -10 градусов, а днем около -5 - -7", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "новогодняя ночь по-старому стилю" с пятницы на субботу, с 13 на 14 января, пройдет с температурой воздуха, близкой к многолетним значениям, и составит около -7 - -8 градусов. А днем 14 января ожидается от -3 до -4 градусов и возможен небольшой снег.

Сейчас же, как напомнил Вильфанд, Москва и Подмосковье находятся в самой холодной части антициклона.

Так, утром 7 января в столичном регионе будет от -25 до -27 градусов. "Солнечно, красиво, ярко, но все-таки очень холодно, температура заметно, на 15-17 градусов будет ниже нормы. А дневные температуры, максимальные, от -20 до -25 морозов", - уточнил он.

В воскресенье, по словам Вильфанда, будет небольшое повышение температуры из-за большей облачности, что способствует меньшему выхолаживанию. Ночью будет от -22 до -24 градусов, а максимальная дневная температура составит -15 - -16 градусов.

Очень холодным станет утро в первый рабочий день после праздников. Так, в Москве в понедельник утром прогнозируется -24 - -26 градусов, по области до -30 мороза. Днем температура поднимется до -16 - -18 градусов. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, такие температуры на 15 градусов ниже нормы.

Во вторник, 10 января, температура начнет повышаться: ночные температуры будут в диапазоне -13 - -18 градусов, а дневные -9 - -14.

"Температура повысится 10 января, но по отношению к норме, по отношению к тем характеристикам, которые должны быть, она будет на 8-9 градусов ниже многолетних значений. И существенная температура не изменится в среду: ночные будут -13 - -17 градусов, дневные от -8 - -13 мороза. Это на 7-8 градусов ниже нормы", - добавил он.

Также в столичном регионе будет очень высокое давление: на 20-25 мм ртутного столба больше нормы, которая характерна для Москвы.