Открыт участок Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл расположенный за пределами МКАД участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

"Сегодня сдаем основной участок, два оставшихся участка будут введены в сентябре месяце таким образом, будет соединена Петербургская трасса и Нижегородская через Московский скоростной диаметр. Стройка важная, нужная, идет быстрее, чем по плану", - сказал Собянин.

Он уточнил, что МСД на севере соединен с дорогой на Санкт- Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители, - и эта трасса должна к сентябрю подойти к Москве. "Мы, в свою очередь, Московской скоростной диаметр должны вывести на эту трассу, это три участка", - отметил мэр.