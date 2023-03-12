Часть южного участка Московского скоростного диаметра введут в эксплуатацию в мае

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Часть южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) будет введена в мае 2023 года, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на участке прокладывают теплосети, делают ливнёвки, ограждения.

Как отметил Собянин, по проекту здесь будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход.

По его словам, новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники.