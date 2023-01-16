Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Розничные цены на дизтопливо в Москве остаются стабильными вторую неделю подряд

Розничные цены на бензин в Москве не меняются более месяца

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена на дизельное топливо в столице не претерпела существенных изменений по итогам второй недели января, увеличившись всего на одну копейку, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на 16 января средняя стоимость ДТ на городских АЗС составляет 58,98 руб./л. Ее незначительное изменение обусловлено ростом цены на заправках под брендом "ЕКА" - на 2 коп., до 59,58 руб./л. Остальные сети АЗС оставили цены неизменными.

Розничные цены на бензин в столице не меняются более месяца. По итогам прошедшей недели стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 - 53,19 руб./л., Аи-100 - 63,08 руб./л. При этом на АЗС "ЕКА" незначительно подорожал 92-й бензин: на 1 коп., до 48,26 руб./л.

Как сообщалось, активный рост розничных цен на дизельное топливо наблюдался в Москве с ноября. За это время литр ДТ подорожал в среднем почти на 4 рубля. Рост цены остановился в новогодние каникулы.

Московская топливная ассоциация Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Церемонию прощания с Чуриковой перенесли из "Ленкома" в храм Христа Спасителя

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

На двух линиях московского метро случился сбой в час пик

На двух линиях московского метро случился сбой в час пик

К тушению пожара в автосервисе на севере Москвы привлекли вертолеты

К тушению пожара в автосервисе на севере Москвы привлекли вертолеты

Оттепель может прийти в Москву в конце недели

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });