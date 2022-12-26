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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

За неделю цены на дизтопливо подняли все сети АЗС в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цена дизельного топлива продолжает активно расти на розничном рынке столицы, на минувшей неделе ее повысили все сети АЗС, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

С 19 по 25 декабря средняя стоимость дизтоплива на столичных заправках выросла на 48 копеек, до 58,77 руб./л. Цену подняли все сети АЗС, находящиеся в периметре мониторинга МТА.

В частности, ДТ подорожало на заправках "Транс АЗС" (на 1,02 руб., до 55,99 руб./л), Teboil (на 77 коп., до 58,66 руб./л), "НефтьМагистрали" (на 50 коп., до 59,39 руб./л), "Газпром нефти" (на 50 коп., до 58,18 руб./л), "Роснефти" (на 46 коп., до 58,60 руб./л), ТК "ЕКА" (на 44 коп., до 59,56 руб./л), "ЛУКОЙЛа" (на 41 коп., до 59,37 руб./л), "Татнефти" (на 37 коп., до 57,96 руб./л).

Активный рост цен на дизельное топливо продолжается на столичных заправках шестую неделю подряд. За это время средняя стоимость литра ДТ увеличилась на 3,78 рубля.

Розничные цены на бензин в столице стабильны. По итогам минувшей недели Аи-92 остается на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 - 53,19 руб./л., Аи-100 - 63,08 руб./л.

Москва Московская топливная ассоциация
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