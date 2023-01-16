В Москве на выходные изменится график поездов МЦД-2 на Рижском и Курском направлениях

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве график движения поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) на Рижском и Курском направлениях изменится с 1:30 21 января по 4:30 23 января, сообщил городской Депарамент транспорта.

"На центральном участке на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение будет осуществляться по пути "на Нахабино", интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа", - говорится в сообщении.

На Рижском направлении часть поездов будет отменена, интервалы движения будут увеличены до получаса, а также некоторые поезда проследуют от/до станции Стрешнево и Рижского вокзала.

На Курском направлении также часть поездов будет отменена, интервалы движения будут увеличены до 20 минут, а некоторые поезда проследуют от/до станции Царицыно и Курского вокзала.

"В субботу и воскресенье будет закрыт один из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала. В это время поезда будут следовать по одному пути. Это необходимо для строительства ТПУ "Рижская" - в период работ будут переключать путь "на Подольск" к новой платформе. Работы пройдут в выходные дни - во время наименьшего пассажиропотока", - сообщает пресс-служба департамента.