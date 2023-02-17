Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные электрички не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта и до начала осени 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 1 марта до начала осени поезда ЦППК не будут сворачивать на тупиковое ответвление к Рижскому вокзалу, посадка и высадка пассажиров на его платформах производиться не будет. При этом поезда продолжат останавливаться на платформе Рижская D2, которая находится недалеко от Рижского вокзала и станции метро Рижская", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что поезда диаметра D2 и дальнего пригорода Рижского направления будут следовать далее в сторону Курского вокзала, часть маршрутов укорочена до станции Стрешнево.

Данная мера необходима для проведения работ по модернизации инфраструктуры для проекта МЦД.