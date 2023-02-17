Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные электрички не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта и до начала осени 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 1 марта до начала осени поезда ЦППК не будут сворачивать на тупиковое ответвление к Рижскому вокзалу, посадка и высадка пассажиров на его платформах производиться не будет. При этом поезда продолжат останавливаться на платформе Рижская D2, которая находится недалеко от Рижского вокзала и станции метро Рижская", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что поезда диаметра D2 и дальнего пригорода Рижского направления будут следовать далее в сторону Курского вокзала, часть маршрутов укорочена до станции Стрешнево.

Данная мера необходима для проведения работ по модернизации инфраструктуры для проекта МЦД.

Рижский вокзал Москва ЦППК Московский метрополитен Курский вокзал Стрешнево МЦД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });