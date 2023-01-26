Самая бюджетная квартира в ЦАО Москвы продается за 2,2 млн рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Самая бюджетная квартира в пределах Центрального округа Москвы продается за 2,2 млн рублей, говорится в исследовании ЦИАН.

"Самой доступной недвижимостью в центре Москвы, пригодной для проживания, является студия площадью 13 кв. м в цоколе дома 1917 года постройки. Отсюда всего несколько минут ходьбы до знаменитого цирка на Цветном бульваре. Лот имеет инвестиционный потенциал и по оценке продавца способен приносить до 35 тыс. рублей в месяц. Таким образом, затраты на него - 2,2 млн рублей - окупятся уже спустя пять лет", - говорится в исследовании.

Отмечается, что квартира находится в Колобовском переулке.

Второе по доступности жилье находится в Стрельбищенском переулке, всего лишь на расстоянии чуть более 1 км от "Москва-Сити". В цоколе кирпичной пятиэтажки рядом с Красногвардейским бульваром продается объект площадью 13,7 кв. м. Он подключен ко всем инженерным коммуникациям и прошел предчистовую отделку. Естественное освещение обеспечивают окна в приямках. После дополнительной скидки, предложенной в конце декабря, для покупки этого лота достаточно 2,39 млн рублей.

Третья квартира расположена на Нижней Красносельской улице, неподалеку от трех вокзалов. Этот лот - малогабаритная студия на втором этаже трехэтажного кирпичного дома. Она стоит 2,8 млн рублей, однако покупателю придется заплатить еще и за ремонт.