Аналитики подсчитали, что арендная квартира в Москве окупится более чем за 20 лет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная квартира, используемая для сдачи в аренду в Москве, окупится более чем за 20 лет, подсчитали аналитики "Авито Недвижимости".

"Купленная под сдачу в аренду квартира в новостройках Москвы окупится за 23,3 года, на "вторичке" - за 22,6 года", - считают в компании.

В среднем по России, по этим же данным, квартира на первичном рынке при сдаче в аренду окупится за 20 лет, а в Крыму - за 30 лет.

В компании подсчитали, что средняя стоимость аренды жилья за месяц в России в августе 2023 года составляет 25 тысяч рублей (в исследовании использовались усредненные данные по всем типам квартир без учета количества комнат) - это на 9% больше, чем год назад. На вторичном рынке среднестатистическая российская квартира стоит 4,4 млн рублей, а в новостройке - 5,9 млн рублей. Получается, что полностью вернуть инвестиции в такое жилье при сдаче в аренду получится через почти 15 и 20 лет соответственно.

Приобретенная на вторичном рынке квартира окупится быстрее новостройки в 5 из 7 регионов, участвовавших в исследовании. Самая большая разница в Карелии, где сроки окупаемости составляют 13 и 25 лет соответственно. В Крыму квартира в старом фонде окупится за 22 года, в новом - за 30 лет. Для того, чтобы быстрее вернуть сумму, вложенную в инвестиции, жилье на вторичном рынке также лучше покупать в Краснодарском крае, Калининградской области и Ставропольском крае.

Квартиру в новостройке под сдачу в аренду выгоднее всего приобретать в Дагестане - в республике такое жилье полностью окупит себя через 8,5 лет. Также жилье в новостройках дешевле, чем в старом фонде, в Республике Алтай - оно окупится за 12 лет, а на вторичном рынке за 13 лет.

"Учитывая, что ежегодно арендные ставки растут, сроки окупаемости в дальнейшем могут быть значительно ниже расчетных", - уверен коммерческий директор "Авито Недвижимости" Николай Попов.