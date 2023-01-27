Эксперты прогнозируют, что в Москве в 2023 году будут пустовать 13% офисов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве доля свободных офисных площадей достигнет 13,6% в 2023 году, прогнозируют эксперты Commonwealth Partnership (CMWP).

"Уровень вакансии на московском офисном рынке достигнет своего пика в 2023 году и составит 13,6% в классах А и В. Уровень вакансии начнет снижаться по мере оживления спроса и дефицита нового строительства в 2024-25 годах", - говорится в их отчете.

По их мнению, динамику показателя в 2023 году будут определять финальные решения о дальнейшей судьбе бизнеса в России международных игроков, которые не определились в 2022 году, а также ввод крупных объектов на фоне общего снижения спроса. На показатель также будет оказывать влияние сдержанная деловая активность.

Эксперты отметили, что за 2022 год показатель вакантности вырос на 2,7 п.п. по сравнению с 2021 годом (+3,8 п.п. и +2,4 п.п. в классах А и В, соответственно).

По итогам 2022 года объем нового строительства на офисном рынке Москвы (класс А и B) составил 343 тысячи кв. м. Всего за прошедший год было введено 16 объектов, из которых 2 - внутри Садового Кольца, 7 - между Садовым Кольцом и ТТК, еще 7 - за пределами ТТК.

Аналитики CMWP прогнозируют, что объем нового строительства в 2023 году окажется на уровне 350 тысяч кв. м. В условиях снижающегося спроса и экономической турбулентности ввод большинства объектов будет откладываться до момента восстановления активности.

В этом году "эхом" 2022 года будут рост вакансии, снижение ставок, ужесточение конкуренции между собственниками в борьбе за арендатора и сдержанный спрос.