В Москве сейчас вакантны только 6,2% офисов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В качественных офисных комплексах Москвы свободны только 6,2% площадей, рассказала журналистам глава департамента офисной недвижимости IBC Real Estate Екатерина Белова.

"В ключевых локациях (доля свободной площади - ИФ) намного меньше", - добавила она.

Вакансия в Сити составляет только 1,7%, а в пределах Садового кольца - 2,3%. Таким образом, рынок офисов можно назвать дефицитным.

На фоне роста спроса растут ставки аренды. При этом доля продаж в общей структуре спроса может увеличиться до 35% по итогам года против 20% в прошлом году. Драйвером спроса являются госструктуры.