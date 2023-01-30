Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Проблемы в работе московских аэропортов наблюдаются на фоне непогоды, более 40 рейсов уже задержано и отменено.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано 12 рейсов, еще 29 отменено.

Больше всего это коснулось рейсов в "Шереметьево" - 28 отменено и два задержано. В "Домодедово" один отменен и семь задержано, во "Внуково" задержано три рейса.

В понедельник в телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщили, что погода в столичном регионе вечером резко ухудшится.

"По прогнозам синоптиков, в понедельник после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, снег, местами метель, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.