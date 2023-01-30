Метель надвигается на Москву

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Погода в столичном регионе вечером в понедельник резко ухудшится, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, снег, местами метель, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

"При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.